В Казахстане в 2021 году начнут производить автоматы Калашникова

НУР-СУЛТАН, 22 июля. /ТАСС/. Казахстанский завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области, намерен в этом году начать производство автоматов Калашникова. Соответствующий договор подписан в ходе авиасалона МАКС-2021, сообщила в четверг пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Современное стрелковое оружие будет производиться на заводе АО "Тыныс". В рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе текущего года.

Кроме того, в ходе авиасалона МАКС-2021 подписано трехстороннее соглашение между казахстанским АО "Завод им. Кирова", российским заводом "Прима" и АО "405 Авиаремонтный завод", расположенным в Алма-Ате, по локализации изготовления радиосвязного оборудования авиационной техники в Казахстане.