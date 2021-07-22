ЦБ рекомендовал российским биржам не работать с инструментами с привязкой к криптоактивам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов с привязкой к криптовалютам и криптоактивам, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов", - следует из сообщения регулятора.

ЦБ указывает, что управляющим компаниям не следует включать эти активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и доверительным управляющим рекомендовано воздерживаться от предложения псевдопроизводных финансовых инструментов с такими базисными активами неквалифицированным инвесторам.

"Криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками. Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что указанные рекомендации являются превентивной мерой - они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору.

Ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.