Группа ММК может выплатить дивиденды за II квартал из расчета 3,53 рубля на акцию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Совет директоров группы ММК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам второго квартала 2021 года в размере 3,53 рубля на одну акцию, следует из материалов компании.

Это соответствует 100% свободного денежного потока компании за период.

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на общем собрании акционеров, которое состоится 10 сентября. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 27 сентября.

"Группа продолжает следовать принципам своей дивидендной политики и ранее сделанным заявлениям. Принимая во внимание высокие показатели рентабельности и уверенность в устойчивом положении группы, совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за II квартал 2021 года в размере 3,53 рубля на акцию, что эквивалентно 100% от свободного денежного потока за квартал", - отмечает ММК.

В ноябре 2019 года группа ММК утвердила новую редакцию дивидендной политики, согласно которой предполагается ежеквартальная выплата дивидендов в объеме не менее 100% от свободного денежного потока (free cash flow) при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA не превышает 1х.

За первый квартал 2021 года ММК выплатила дивиденды в размере 1,795 рубля на акцию.

Рост прибыли

Чистая прибыль группы ММК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее в 8 раз, до $1,5 млрд.

Показатель EBITDA за период вырос более чем в 3 раза - до $2,16 млрд, обеспечив маржу EBITDA на уровне 39,7% против 22,4% годом ранее.

Выручка группы ММК в I полугодии увеличилась на 82,7%, до $5,44 млрд. Свободный денежный поток вырос в 7 раз и достиг $670 млн.

Квартальные показатели

Во втором квартале 2021 года чистая прибыль группы выросла на 116,1% по отношению к предыдущему кварталу, до $1,03 млрд, показатель EBITDA возрос в 2 раза, до $1,435 млрд, обеспечив маржу EBITDA на уровне 44,1%. Рост выручки составил 49%, до $3,255 млрд, что связано с увеличением объемов продаж на фоне роста мировых цен на сталь.

Свободный денежный поток за отчетный квартал вырос в 4,4 раза - до $545 млн за счет позитивной динамики на мировых рынках и низкой базы прошлого квартала, следует из сообщения.

Капитальные вложения во втором квартале составили $337 млн- это выше уровня предыдущего квартала на 137,3%, что обусловлено графиком реализации проектов. Капитальные вложения группы ММК в январе - июне текущего года составили $479 млн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 56,5%, следует из сообщения.

Общий долг группы по итогам апреля - июня 2021 года составил $996 млн против $955 млн на конец предыдущего квартала. Чистый долг компании по итогам II квартала составил $6 млн. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,0x, что является одним из самых низких значений среди мировых производителей стали, отмечает ММК.

"Благоприятная сезонность спроса в строительной отрасли, продолжающаяся реализация национальных проектов и отсутствие жестких локдаунов оказали основное позитивное влияние на российский рынок металлопроката. Что касается нашей структуры продаж, в отчетном периоде доля продаж на внутреннем рынке (Россия и СНГ) составила 78%, а доля премиальной продукции в структуре продаж - 42%. Мы ожидаем, что продажи премиальной продукции увеличатся к концу года на фоне успешного запуска реверсивного стана 1700 холодной прокатки", - сообщил гендиректор компании Павел Шиляев, слова которого приводятся в сообщении.

Ситуация на рынке стали России

Спрос на металлопродукцию в РФ во втором квартале вырос на 22,7% год к году под влиянием значительного спроса со стороны автомобильной промышленности и роста заказов от производителей труб и строительной отрасли, отмечает ММК в своей презентации.

ММК ожидает, что сезонное оживление спроса в России и сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также старт горячих испытаний электросталеплавильного цеха на заводе в Турции окажут положительное влияние на объемы продаж компании в III квартале.

О компании

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%.