В РФ составят список льготников, которые получат бесплатное оборудование для газификации

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Власти РФ начали составлять адресный перечень льготных категорий граждан, в частности многодетных семей и инвалидов, которые смогут получить бесплатно газовое оборудование по программе газификации домов. Об этом сообщил в четверг на совещании о ходе газификации Алтайского края в Барнауле секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что порядка 4 млн домовладений в 36 тыс. населенных пунктах РФ можно будет бесплатно газифицировать к 2023 году по данной программе. Сроки будут определены к 1 августа. Как ранее сообщал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, размер необходимых инвестиций в проект - 578 млрд рублей.

"Крайне важно, что в рамках социальной газификации у людей будет возможность приобрести трубу, котел, счетчик - набор необходимого оборудования - по минимальной стоимости. <…> Важный еще один момент - для некоторых категорий граждан это вообще должно быть бесплатно. В первую очередь мы говорим о малоимущих, многодетных семьях, инвалидах. Сейчас с участием наших региональных отделений составляется адресный перечень льготных семей, которые должны попасть под эту отдельную программу. К каждой семье подойдем индивидуально и окажем необходимую помощь", - сказал Турчак.

Он уточнил, что набор минимально необходимого оборудования будет стоить 50-60 тыс. рублей, а с учетом его монтажа и настойки - в пределах 100 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.