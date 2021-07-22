Почти за шесть лет на Ленинградское направление ОЖД поставили 45 поездов "Ласточка"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обновление подвижного состава продолжается на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), с 2015 года уже поставили 45 новых поездов "Ласточка", сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Московско-Тверской ППК Константин Воронцов.

"Наш приоритет - комфортные и безопасные поездки пассажиров, поэтому с 2015 года мы вместе с РЖД и региональными органами власти реализовываем масштабную программу обновления пригородных поездов на Ленинградском направлении. С 2015 на участок Москва - Тверь пришли 30 пятивагонных и 15 десятивагонных "Ласточек", которые сегодня выполняют до 80% рейсов этого направления. В начале года к нам поступили еще два новых десятивагонных электропоезда "Ласточка", которые заменили обычные поезда. А уже в 2022 году мы планируем получить еще три таких поезда и завершить обновление подвижного состава на Ленинградском направлении Московского транспортного узла", - сказал Воронцов.

На Ленинградском направлении ОЖД можно отправиться на пригородном поезде из Москвы до Химок, Зеленограда, Солнечногорска, Клина, Конаково и Твери. Впервые "Ласточки" на этом направлении ж/д появились в 2015 году и были доступны только пассажирам экспресс-маршрутов между Москвой и Зеленоградом. В 2018 году эти современные составы также стали приходить на смену обычным электричкам.

В конце 2022 - начале 2023 года запланировано запустить Московский центральный диаметр (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". Он свяжет два разрозненных ж/д направления - Ленинградское и Казанское, сквозной маршрут предполагает более 20 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Интеграция Ленинградского направления ж/д в городскую транспортную систему уже ведется. В прошлом году были открыты транспортные хабы Лихоборы и Ховрино. В перспективе на этой линии появятся крупные транспортно-пересадочные узлы "Петровско-Разумовская" (объединит МЦД-1, МЦД-3, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро и ВСМ), "Рижская" (свяжет МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро и ВСМ).