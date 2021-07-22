Минэкономразвития предложило маркировать воду в ЕАЭС с 21 декабря

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза могут начать маркировать бутилированную воду с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), подготовленного Министерством экономического развития РФ, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту проекта решения, с 1 декабря 2021 года предлагается запретить оборот немаркированный столовой, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, а с 1 марта 2022 года распространить запрет на купажированную, обработанную, искусственно-минерализированную и природную питьевую воду.

При этом государства - члены ЕАЭС самостоятельно определят даты введения и порядок маркировки воды, однако запрет на оборот немаркированный продукции не может быть введен раньше 21 декабря 2021 года.

В начале марта 2021 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Базовая модель включает основные аспекты создаваемой в Союзе системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации, состав и структуру сведений о маркированном товаре, порядок взаимодействия национальных операторов, порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы ЕАЭС.