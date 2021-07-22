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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля

Курс доллара снижался до 73,68 рубля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Курс евро ускорил снижение до 0,3% в ходе валютных торгов на Московской бирже и падал до 86,98 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:02 мск.

К 10:23 мск курс евро ускорил падение до 0,33% и находился на уровне 86,95 рубля. В то же время курс доллара снижался до 73,68 рубля (на 0,46%).

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 87 рублей 6 июля 2021 года.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,26%, до $72,04 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,14% и торгуется на уровне $70,2 за баррель.

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