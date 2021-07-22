"Рособоронэкспорт" подписал контрактов на €1 млрд на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал на авиасалоне МАКС-2021 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью €1 млрд. Об этом журналистам в ходе выставки сообщил генеральный директор компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники", - проинформировал Михеев.

По его словам, в ходе выставки "Рособоронэкспорт" провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы для более 30 делегаций из 20 стран. "В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1", - сообщил Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" добавил, что в рамках переговоров на полях салона компания обсудила с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники.

Как отметил Михеев, партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный "Ростехом" на МАКС-2021. "Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики", - подытожил глава "Рособоронэкспорта".