Ростех начал разработку авиадвигателей на водороде

ЖУКОВСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала разработку авиадвигателей и энергоустановок наземного применения на водороде, сообщил Ростех.

"На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха объявила о старте программы по разработке энергетических установок авиационного и наземного применения на водородном топливе", - говорится в сообщении.

"Мы рассматриваем две основные технологии: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов", - сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Летом 2021 года ОДК сформировала рабочую группу проекта и начала опытно-конструкторские работы. В рабочую группу вошли специалисты предприятий ОДК. Работы по разработке энергетических установок будут вестись совместно с научными и отраслевыми институтами, а также с организациями с практическим опытом использования водородного топлива, отмечает Ростех.

Как подчеркнул Шмотин, для снижения углеродного следа в авиации и нефтегазовой отрасли применение водородного топлива является одним из наиболее перспективных направлений.

Ростех отмечает, что существуют два варианта использования водорода: сжигание газа в двигателе и создание топливных элементов, где водород реагирует с кислородом с образованием электрической энергии, выбрасывая в воздух водяной пар.

Россия намерена выйти на глобальный рынок в качестве одного из мировых лидеров по производству и экспорту водорода, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что водород будет ближайшим будущим транспорта. Власти РФ сейчас обсуждают концепции развития водородного и электротранспорта в России до 2030 года.