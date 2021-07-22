Мишустин поручил подготовить меры для повышения доступности российской авиатехники

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 декабря представить предложения по совершенствованию господдержки для повышения доступности российской авиатехники. Как сообщает пресс-служба кабмина в четверг, такая задача поставлена премьером по итогам его рабочей поездки в Свердловскую область.

"Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав должны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники", - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался во время посещения Мишустиным Уральского завода гражданской авиации. Тогда премьер заявил, что правительство РФ проработает механизмы поддержки региональных авиакомпаний, чтобы помочь им приобретать самолеты у отечественных производителей. Так он отреагировал на просьбу руководства предприятия предусмотреть меры, позволяющие авиаперевозчикам получить доступное финансирование для приобретения региональных самолетов.