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Мишустин поручил подготовить меры для повышения доступности российской авиатехники

Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав должны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 декабря представить предложения по совершенствованию господдержки для повышения доступности российской авиатехники. Как сообщает пресс-служба кабмина в четверг, такая задача поставлена премьером по итогам его рабочей поездки в Свердловскую область.

"Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав должны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники", - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался во время посещения Мишустиным Уральского завода гражданской авиации. Тогда премьер заявил, что правительство РФ проработает механизмы поддержки региональных авиакомпаний, чтобы помочь им приобретать самолеты у отечественных производителей. Так он отреагировал на просьбу руководства предприятия предусмотреть меры, позволяющие авиаперевозчикам получить доступное финансирование для приобретения региональных самолетов.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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