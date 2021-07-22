Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,63%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,63% и составил 3746,35 пункта, индекс РТС поднимался на 0,74% - до 1597,81 пункта.

К 10:25 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3 732,67 пункта (+0,26%), а индекс РТС - до 1 596,51 пункта (+0,66%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,26% - до $72,04 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,14% и торгуется на уровне $70,2 за баррель.