ФАС предложила установить предельные индексы на платежи ЖКУ для переселенцев из аварийки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила распространить действие предельных индексов на платежи за жилищно-коммунальные услуги для граждан, переселившихся из аварийного жилого фонда. Это позволит защитить переселенцев от переплаты за услуги ЖКХ, сообщает в четверг пресс-служба ФАС.

"Поправки разработаны по итогам прямой линии с президентом РФ. Проектом планируется распространить действие предельных индексов на платежи граждан, переселившихся в новое жилье в рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

По мнению ФАС, изменения позволят исключить рост стоимости коммунальных услуг для переселяемых из аварийных домов выше, чем в соседних домах, и защитить граждан от переплаты за услуги. При установлении предельных индексов вносимой платы за коммунальные услуги государство ограничивает рост тарифов на них. "Этот механизм является единственным инструментом сдерживания роста тарифов и имеет, таким образом, важнейшее социально-экономическое значение для страны в целом и всех граждан-потребителей", - считают в антимонопольной службе.

30 июня житель поселка Демьянки Тюменской области Тарлан Тагиров и другие жители села на ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Жители также заявили, что при переселении из аварийного жилья им пришлось заплатить около 300 тыс. рублей, чтобы получить новые квартиры. Президент пообещал разобраться в ситуации.