Минпромторг: рост цен на одежду в 2021 году не превысит среднего ежегодного показателя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рост цен на одежду и обувь в 2021 году останется в пределах среднего ежегодного показателя. Существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидается - рост может составить 3-5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон - ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами", - сообщили в ведомстве, добавив, что министерство "постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска".

По данным Минпромторга РФ, отечественные производители существенного роста стоимости производства одежды не предполагают. "Увеличение может составить 3-5%, что частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей. Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте", - отметили в ведомстве.

В Минпромторге указали, что рост стоимости одежды в этом году, действительно, связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды (как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы) на мировых рынках. "Основной импорт одежды идет из Юго-Восточной Азии, фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 5 раз, что было связано с разрывом мировых логистических цепочек в период коронавируснрго локдауна и некоторыми последствиями инцидента с сухогрузом "Эвергрин", - отметили в ведомстве.

Ранее издание РБК со ссылкой на ретейлеров писало, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10%. Основные причины - рост цен на перевозку и сырье. Как отмечает РБК, согласно данным Росстата по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе - июне этого года был на уровне 4-5%. Согласно официальной статистике, больше всего (на 8%) подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы - на 5%.​​​​​​​