В Томске разработают безопасные спутниковые терминалы для связи в Арктике

ТОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Инженеры томской высокотехнологичной компании "Микран" совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) создадут к концу 2022 года первый образец отечественного терминала спутниковой связи для безопасной передачи данных в арктической зоне РФ. Потребность в устройстве есть у крупных компаний, например, у "Газпрома", так как сейчас передача сигнала идет через аппаратуру с импортными компонентами, пользовательские данные могут быть рассекречены при помощи скрытых в них программ, сообщила в четверг ТАСС гендиректор "Микрана" Вера Парамонова.

"Спутниковые терминалы представляют собой два функциональных устройства, объединенных в одно: спутниковый модем и сетевой маршрутизатор. Модем занимается приемом и формированием радиосигнала, передаваемого на космический аппарат (спутник) и принимаемого с космического аппарата. Маршрутизатор обеспечивает передачу данных с требуемым качеством конечным пользователем, в том числе при помощи виртуальных сетей и операторов", - сказала собеседница агентства.

Другими словами, терминалы необходимы для обеспечения связи при помощи спутников. Для почти безлюдных территорий, например, для российской Арктики, северных территорий Сибири и Дальнего Востока, такой способ обеспечения связи иногда является единственно доступным. Однако пока в России подобные терминалы с полностью отечественными ПО и компонентной базой не производят.

При этом использование уже существующего на рынке оборудования для отечественных компаний небезопасно, есть риск утечки данных. "Сейчас передача сигнала идет через аппаратуру, в составе которой присутствуют программные и аппаратные решения импортной разработки. Пользовательские данные могут быть рассекречены при помощи скрытых программных алгоритмов", - пояснила Парамонова, уточнив, что зарубежные производители подобного оборудования не раскрывают их "начинку", и работают микросхемы по принципу "черного ящика" - что "зашито" внутри устройств знает только производитель.

Для решения данной проблемы "Микран" совместно с Московским физико-техническим институтом получил субсидию от правительства РФ на создание отечественных терминалов. Первый образец, как отмечает Парамонова, будет готов до конца 2022 года. К 2024 году компания выйдет с уже готовыми устройствами на рынок.

Разрабатывается терминал в первую очередь под нужды коммерческих структур, которые занимаются созданием сетей связи, как для доступных всем виртуальных мобильных операторов, так и для закрытых корпоративных каналов связи и каналов спецсвязи. В них заинтересованы такие операторы как ФГУП "Космическая связь" и "Газпром Космические системы" и специальные структуры, например, Министерство обороны РФ, пограничная служба ФСБ, МЧС, РЖД, Росавиация, Росморфлот и т. д.

Связь с Северного полюса

Разрабатываемые устройства призваны закрыть нишу безопасной спутниковой связи на территориях российской Арктики и Крайнего Севера. Их архитектура - набор оборудования и программ - должна эффективно подходить для низкоорбитальных спутников и спутников, находящихся на высокоэллиптических орбитах (специализированные орбиты, чаще всего проходят над территориями Тундры - прим. ТАСС). Только они могут обеспечить передачу сигнала в данном макрорегионе. Стационарные спутники, которые используются для передачи ТВ-сигнала и связи, "не дотягиваются" до полюсов планеты.

"Разработка нужна государству для освоения арктической зоны страны, районов Сибири и Дальнего Востока. Спутниковые терминалы позволят создать комплексную инфраструктуру, обеспечивающую обработку, передачу больших объемов структурированных и неструктурированных данных, мультимедийного контента и 100% покрытие связью территории страны, а также районов мира, актуальных с экономической, политической, военной и иных точек зрения", - отметила Парамонова.

Кроме того, отечественные станции должны быть дешевле и удобнее для пользователей. Как уточнила собеседница агентства, сейчас передача сигнала идет по сложному маршруту. С одной точки Земли сигнал передается в космос на спутник, оттуда - в хаб на Земле, где информация вновь передается на уже другой более подходящий спутник, а после - получателю.

"Мы хотели бы разделить задачи, выполняемые хабом, между нашими устройствами. Для этого в абонентском терминале предусмотрен функционал сетевого маршрутизатора. Также мы планируем создать бортовую спутниковую связную аппаратуру, в состав которой входил бы функциональный сетевой коммутатор. Все это позволит строить эффективные маршруты и сократить задержки в передаче данных, оптимизировать накладные расходы на передачу данных, сократить количество точек маршрута до минимума", - пояснила Парамонова.

За счет отечественных технологий и материалов и отказа от ненужных пунктов передачи сигнала российский терминал позволит сделать дешевле и доступнее сам вид связи, который из-за дороговизны используется только в крайних случаях. При этом по характеристикам он не будет уступать зарубежным аналогам.

О компании

"Микран" - одна из первых инновационных компаний России. Фирма имеет 130 патентов на изобретения, 23 - на полезные модели, 35 свидетельств об официальной регистрации топологий интегральных микросхем, десять свидетельств об официальной регистрации программ ЭВМ. Ежегодный объем производства НПФ "Микран" превышает 3 млрд рублей.