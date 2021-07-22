"Почта России" в летний период будет доставлять посылки в США прямыми авиарейсами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Почта России" договорилась с "Аэрофлотом" о ежедневной доставке почтовых отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами, что позволит сократить сроки доставки из РФ на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. Об этом говорится в сообщении компании.

"В среднем это позволит сократить сроки доставки из России на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. До этого "Почта" использовала до пяти прямых и до четырех транзитных рейсов в неделю", - отмечается в сообщении.

"Из-за пандемии количество прямых пассажирских авиарейсов до сих пор не восстановилось, поэтому мы вынуждены использовать транзитные перевозки для доставки почты. К сожалению, это сильно сказывается на сроках доставки. Например, в этом году нам приходилось доставлять отправления в США через ряд европейских и даже африканских хабов. Но часто из Москвы в транзитную точку летит намного больше рейсов с почтой, чем оттуда в США, также случаются задержки и отмены рейсов. Поэтому мы очень рады, что теперь сможем вывозить прямыми рейсами весь объем посылок в США и сократить сроки доставки до получателей", - пояснил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин, чьи слова приводятся в сообщении.

В сообщении компании также уточняется, что США - лидер по количеству экспортных отправлений из России (доля отправлений в США составляет 32% в общем объеме экспорта). За первое полугодие 2021 года "Почта" доставила в Штаты больше 720 000 отправлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за первые два квартала 2021 года "Почта" доставила 2,2 млн экспортных отправлений. Из них почти половину составляют посылки малых и средних предпринимателей. Помимо США, самыми популярными экспортными направлениями являются Германия - 8%, Великобритания - 6%, и Украина - 5%.