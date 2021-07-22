Рубль признали одной из самых недооцененных валют мира по "индексу Биг-мака"

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. К такому выводу пришли эксперты британского журнала The Economist после публикации нового "индекса Биг-мака".

Этот показатель используется для определения паритета покупательной способности в различных странах на основании стоимости одного бургера. The Economist ведет эти подсчеты с 1986 года, полагая, что стоимость сэндвича, приготовленного из разных ингредиентов - хлеба, сыра, мяса и овощей, может служить своего рода универсальной заменой потребительской корзины, которая отличается в каждой из стран. Кроме того, с учетом присутствия сети ресторанов быстрого питания McDonald's в большинстве государств мира, "индекс Биг-мака", по мнению издания, позволяет определить более справедливое соотношение денежных валют к американскому доллару. При этом при анализе этого показателя допускается, что одинаковые товары имеют одну и ту же цену во всех странах.

Так, журнал считает, что курс рубля к доллару США на июль 2021 года занижен на 59,9%, поскольку один Биг-мак в России стоит 169 рублей, а не $5,65, как в Соединенных Штатах. Чтобы уравнять стоимость, курс доллара, по оценке экономистов, должен составлять 29,91 рубля, в то время как сейчас он равен 74,5 рубля. Согласно изданию, стоимость только одной валюты - ливанского фунта - является еще более заниженной (минус 70,2%).

Эксперты отмечают, что при использованной методологии недооцененной оказывается большая часть мировых валют, за исключением венесуэльского боливара, швейцарского франка, а также норвежской и шведской крон. В свою очередь, стоимость евро, британского фунта, японской йены и китайского юаня по отношению к доллару занижена на 11,1%, 15,9%, 37,2% и 38,8% соответственно. Курсы украинской гривны и азербайджанского маната, как подчеркивает издание, занижены на 57,7% и 58,9%.

В рейтинге The Economist, составленном в январе, самой недооцененной валютой был также признан ливанский фунт (минус 68,7%). Стоимость рубля, по оценке экспертов, тогда была занижена на 68%.