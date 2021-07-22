Кабмин утвердил первый научно-технический проект полного инновационного цикла

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект полного инновационного цикла по производству отечественных белковых компонентов для сухих молочных смесей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина в четверг.

"Правительство утвердило первый комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла. Он получит государственную поддержку", - сказал глава кабмина.

Как заметил премьер, символично, что решение принято в Год науки и технологий. "Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании", - пояснил Мишустин.

Как отметил председатель российского правительства, сейчас большая часть смесей для детей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в РФ, подчеркнул он.

"Над решением этой задачи будут совместно работать ученые, бизнес и представители федеральных органов исполнительной власти - всего 16 компаний и научных организаций. А также министерство сельского хозяйства вместе с министерством науки и высшего образования", - сказал Мишустин.

Он добавил, что проект рассчитан на три года. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Из них 300 млн рублей будет направлено из федерального бюджета. "От этих вложений мы ждем конкретных результатов. Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации, чтобы важные научные разработки быстрее воплощались в жизнь, а не оставались на бумаге", - подытожил премьер.