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Регионам дополнительно выделят почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Размер пособия зависит от конкретного субъекта РФ, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит регионам около 1,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты, назначаемые при рождении третьего и последующих детей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина в четверг.

"По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок", - сказал он.

Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года. Размер пособия зависит от конкретного субъекта РФ, он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", - заверил глава кабмина.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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