Кабмин выделит 500 млн рублей на реконструкцию проспекта Ленина в Кисловодске

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить 500 млн рублей на реконструкцию проспекта Ленина в Кисловодске, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Выделим свыше 0,5 млрд рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске. Такое решение было принято по итогам поездки в Ставропольский край", - сказал Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

По его словам, эти средства позволят закончить все работы уже в текущем году, благоустроить почти 3,5 га города-курорта, привести в надлежащее состояние общественные пространства, создать места для активного отдыха. "Проспект станет более удобным для жителей и гостей края. Современная инфраструктура поможет привлечь еще больше туристов", - подчеркнул премьер.

Вопрос реконструкции проспекта Мишустин обсудил в июне на встрече с губернатором Владимиром Владимировым в ходе визита в Ставропольский край. Глава региона тогда оценил необходимую сумму в 0,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы городской администрации, проспект Ленина станет аналогом Курортного бульвара в Кисловодске. Здесь планируется возвести фонтаны, сквер балерины Кшесинской, бюветы с минеральной водой, ротонды и галереи.