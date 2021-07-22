Кабмин упростит для частного бизнеса возможности инвестиций в городской транспорт

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило проект закона, который упрощает для частного бизнеса возможность вложений в развитие городского транспорта. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета министров, это позволит обновить парк троллейбусов и трамваев, а также остановки транспорта и другую инфраструктуру.

"Вопрос касается развития городского общественного транспорта, прежде всего троллейбусов, трамваев. Законопроект, подготовленный правительством, упрощает для частного бизнеса возможность вложений в эту сферу", - сказал премьер. Он пояснил, что "теперь заключение концессионного соглашения автоматически даст право на выполнение регулярных перевозок пассажиров, и инвесторам не нужно будет проходить конкурсный отбор". Мишустин добавил, что "регион может стать дополнительным финансовым гарантом при заключении таких долгосрочных соглашений".

По мнению главы кабмина, "это важно, когда речь идет о совсем небольших муниципальных образованиях, чьи доходы невелики". "Такие меры позволят привлечь частные инвестиции, обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и всю инфраструктуру, которая во многих городах сильно изношена, - пути, остановки, электроподстанции, контактные сети, а главное - сделать поездки по городу удобными и безопасными для людей", - сказал Мишустин. Председатель правительства отметил, что в случае принятия проекта закона правила работы для бизнеса станут простыми и понятными.