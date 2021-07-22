Бундестаг: односторонняя поддержка Украины в вопросах энергетики не в интересах Германии

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца без опасений санкций США, это является успехом, однако нельзя принять того факта, что Германия должна занять агрессивную позицию по отношению к России. Об этом заявил в четверг ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя сделку между ФРГ и США по "Северному потоку - 2".

"Северный поток - 2" будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех. Но то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы", - считает депутат.

"Односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии. Нужно напомнить и Украине о необходимости соблюдения соглашений", - заявил Эрнст. Он напомнил, что причиной газового спора Москвы и Киева было то, что Украина не оплачивала поставки газа, но потребляла его.