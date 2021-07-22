Минпромторг: сдерживать цены на продукты следует конкурентными рыночными механизмами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Системная борьба с ростом цен на продукты в РФ должна вестись за счет развития конкуренции и расширения предложения на продовольственном рынке. Минпромторг РФ непрерывно отслеживает ситуацию на продовольственном рынке и принимает незамедлительные меры в случае выявления резкого роста цен. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минпромторг России непрерывно мониторит ситуацию с ценами на продовольственные товары и находится в рабочем контакте с Минсельхозом России, ФАС России, отраслевыми ассоциациями. В случае резкого повышения цен на определенный товар или категорию товаров принимаем незамедлительные меры. Минпромторг России постоянно и последовательно выступает за необходимость создания условий для качественного развития и функционирования торговли, непосредственно доводящей товар до конечного потребителя. Сдерживать цены на продукты питания следует конкурентными рыночными механизмами", - отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что "только за счет повышения конкуренции и увеличения объемов предложения товаров можно противостоять на системном уровне росту цен". "Важную роль в этом аспекте играет уровень развития местной торговой инфраструктуры. Чем больше разнообразных торговых объектов (магазинов, рынков, объектов нестационарной, развозной, ярмарочной торговли и прочих), реализующих продовольственные товары, чем больше операторов в торговле, тем выше физическая доступность продуктов для каждого человека и тем ниже уровень цен", - отметили в ведомстве.

Так, Минпромторгом России разработаны законодательные инициативы, направленные на совершенствование регулирования торговли на розничных рынках, ярмарках, а также с помощью мобильных и нестационарных торговых объектов.

Минпромторг, напомнили в ведомстве, направил в регионы письмо об активизации ярмарочной торговли и как минимум двукратном увеличении количества ярмарок. "Это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей, что, помимо экономического эффекта, дополнительно благотворно отразится на ценах", - заключили в Минпромторге.

О росте цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин 21 июля по итогам совещания с членами правительства поручил подготовить подробный перечень поручений по всем обсуждавшимся вопросам. Среди обсуждавшихся тем были природные пожары и их ликвидация, борьба с коронавирусом, цены на продукты. В ходе совещания президент отметил, что вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро". Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.