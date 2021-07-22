Песков: Россия остается ответственным гарантом энергетической безопасности в Европе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия была и остается гарантом энергетической безопасности как в Европе, так и во всем мире. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - подчеркнул Песков.

По его словам, продление транзита российского газа через Украину после 2024 года должно определяться исключительно экономической рентабельностью.

"Это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности", - отметил Песков.

Он отметил, что в тексте заявления ФРГ и США по "Северному потоку - 2" "говорится об эвентуальном использовании Россией энергетики в качестве оружия и в качестве инструмента политического давления". Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве инструмента политического давления.

По его словам, российская сторона не согласна с формулировкой из заявления ФРГ и США о том, что РФ якобы проявляет вредоносные действия и агрессию на Украине.

"В тексте, например, идет речь о противодействии агрессии России и ее вредоносным действиям как на Украине, так и за ее пределами. Мы категорически не согласны с такой формулировкой", - заявил он.

"Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается", - подчеркнул Песков, отметив, что в Кремле внимательно изучили текст совместного заявления ФРГ и США по "Северному потоку - 2".

Пресс-секретарь президента напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала Владимира Путина о содержании этого заявления. "В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать", - констатировал Песков.