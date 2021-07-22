"Автоваз" не ожидает дефицита автомобилей в связи с отпуском заводов в августе

МОСКВА, 22 июля./ТАСС/. "Автоваз" не ожидает дефицита автомобилей в дилерских сетях на время корпоративного планового отпуска с 26 июля по 15 августа, несмотря на несколько вынужденных остановок производства из-за нехватки электронных автокомпонентов, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Достаточный запас в дилерской сети есть", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, дефицита на весь период отпуска не предвидится.

Раннее в компании сообщили об уходе автозаводов в плановый отпуск в период с 26 июля по 15 августа. Производство будет возобновлено с 16 августа 2021 года.

В компании также подчеркнули, что остановка производства плановая и не связана с нехваткой электронных компонентов.

"Автоваз" ранее неоднократно приостанавливал выпуск некоторых моделей в связи с недопоставками электронных комплектующих, в том числе компании "Bosch Самара". Автопроизводитель прогнозирует сохранение глобального дефицита на рынке электронных автокомпонентов до 2022 года.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.