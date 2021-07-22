Власти Кировской области будут развивать ярмарки выходного дня для снижения цен на овощи

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены активно развивать ярмарки выходного дня, чтобы добиться снижения цен на сезонные продукты и овощи, сообщил в четверг глава региона Игорь Васильев в ходе встречи с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

"Конечно, мы не можем пройти мимо темы удорожания продуктов. Понятно, что оно носит сезонный характер, но целый ряд мер мы предпринимаем, создали штаб. Будем активно развивать ярмарки выходного дня, сокращать логистические пути доставки сезонного продукта до потребителя и активно привлекать крестьянско-фермерские хозяйства.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Васильев пояснил, что на ярмарках выходного дня жители области смогут сами продавать выращенную в личных хозяйствах продукцию, что позволит сделать ее более доступной по цене.

По данным Кировстата, за минувшую неделю в Кировской области на 4% подорожала морковь, на 8% - капуста, картофель, лук и помидоры подешевели на 1-5%, огурцы - на 13%.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля в ходе совещания с членами правительства отметил, что вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро". Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.