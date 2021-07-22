"Без меня меня женили". Песков - о планах Берлина повлиять на транзит газа через Украину

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил фразу "без меня меня женили", говоря о намерении Германии использовать свое влияние для продления транзита газа из РФ через Украину на 10 лет.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

По словам Пескова, в заявлении Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2" речь идет о том, что ФРГ будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что здесь никак не упоминается Россия, а ведь это соглашение может продлеваться между Киевом и Москвой. "Поэтому тут слегка такой эффект <…> по-русски это "без меня меня женили", - отметил он.

По словам Пескова, Россия хотела бы видеть в заявлении ФРГ и США посыл Украине о необходимости обеспечить экономически целесообразные условия для продолжения транзита газа из РФ.

"Мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в совместном заявлении и посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита", - сказал он. "К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", - заключил Песков.