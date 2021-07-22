Производитель медизделий открыл зону таможенного контроля в "Технополисе "Москва"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Гематех" ("дочка" компании "Гемамед") - получила разрешение на применение на своей территории процедуры свободной таможенной зоны. Об этом сообщил четверг руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Завод по выпуску медицинских изделий <…> возводится на территории ОЭЗ в рамках офсетного контракта, который правительство Москвы заключило с компанией "Гемамед" в 2019 году. В создание предприятия инвестор уже вложил свыше 700 млн рублей. Теперь резидент ОЭЗ сможет воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны. В итоге стоимость импортного оборудования, необходимого для нового производства, сократится на четверть", - цитирует Прохорова пресс-служба департамента.

Как пояснил гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев, это одна из преференций, предоставляемых статусом резидента столичной ОЭЗ. Зону таможенного контроля организуют на территории производства - она займет около 1,9 тыс. кв. м - это около 90% всей площади предприятия.

"В ее пределах можно будет разместить и эксплуатировать импортное производственное оборудование, не доплачивая за ввоз на территорию РФ. Здесь расположатся производственный цех, включающий в себя две производственные линии, и склад готовой продукции", - уточнил он.

На производстве планируется использовать станки улучшенной конструкции, изготовленные за рубежом по индивидуальным чертежам компании. "К моменту выхода на проектную мощность в 2023 году мы сможем выпускать в месяц более 300 тыс. изделий 44 наименований. Это позволит на 100% обеспечить столичную систему здравоохранения отечественными медизделиями для стомированных больных", - добавил гендиректор компании "Гематех" Никита Шумайлов.