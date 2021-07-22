Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марки "Премиум-95" (бензин Аи-95) в европейской части России второй день подряд обновили исторические максимумы и превысили 60 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов цена Аи-95 выросла за день на 0,3%, до 60,029 тыс. рублей за тонну. Что касается стоимость марки "Регуляр-92" (Аи-92), то она пятый торговый день подряд обновляет рекорд. Сегодня его стоимость выросла 0,94% - до 57,597 тыс. рублей за тонну.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 21 июля говорил, что цена бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он объяснял рост цен на бирже рядом сезонных факторов: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Еще одним фактором повышения цены стало восстановление экономики и увеличение активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже, трижды за прошлую неделю обновлявшая рекордные значения, возросла на 1,81%, до 39,912 тыс. рублей за тонну и вновь превысила рекордное значение (39,58 тыс. рублей за тонну). Цена топочного мазута, упавшая в ходе торгов 20 июля на 9,8%, продолжила рост, поднявшись на 3,87%, до 22,648 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 года цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ неоднократно обновляли исторические максимумы на СПбМТСБ.