Кабмин поручил Роснедрам провести аукционы на Арктическое и Нейтинское месторождения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство поручило Роснедрам провести в 2021 году аукционы на Арктическое и Нейтинское участки недр, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в пресс-службе Роснедр сообщали ТАСС, что ведомство проводит подготовку к аукционам на эти участки по заявке "Новатэка". Общая сумма стартового платежа за пользование недрами на участках составит почти 12 млрд рублей.

Стартовый размер платежа за пользование недрами Арктического участка составляет 9,78 млрд рублей, Нейтинского участка - 2,03 млрд рублей.

Оба участка находятся в близости от проекта "Новатэка" "Обский СПГ". Это третий СПГ-проект компании. В отличие от "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2", он полностью будет построен на базе российской технологии сжижения газа "Арктический каскад". Мощность "Обского СПГ" составит 5 млн тонн в год.

Запасы газа в пределах Арктического участка недр по состоянию на 1 января 2020 года составляют 276,245 млрд куб. м по категории C1, 39,256 млрд куб. м по категории C2 и 33,378 млрд куб. м по категории D0. Запасы нефти по категории С1 составляют 7,891 млн тонн, по категории C2 - 5,523 млн тонн; конденсата - 2,708 млн тонн по категории C1, 1,221 млн тонн по категории C2 и 3,083 млн тонн по категории D0.

На территории Нейтинского участка по состоянию на 1 января 2020 года запасы газа по категории С1 составляют 60,295 млрд куб. м, по категории С2 - 37,091 млрд куб. м. Запасы нефти - 1 млн тонн по категории C1, 9,424 млн тонн по категории С2 и 14,421 млн тонн по категории D0; конденсата - 0,454 млн тонн по категории C1, 0,044 млн тонн по категории C2.