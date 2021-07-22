Минстрой считает, что план развития агломерации поможет экономике Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Создание и формирование комплексного плана развития агломерации Астраханской области поможет экономическому развитию региона, считает первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Астраханская область обладает выгодным географическим положением, потому что находится на границе Азии и Европы, уникальным природно-рекреационным каркасом. Для экономического развития необходимо формирование комплексного плана развития, осуществление единой градостроительной идеи, транспортной политики, пересмотр полномочий и системы управления, а также реализация проектов комплексного развития территорий, в том числе застроенных городов", - сообщил он в ходе заседания по определению победителя конкурса мастер-планов.

Для повышения кредитоспособности российских городов на мировом уровне нужно развивать транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. План агломерации - это один из способов решения проблем, так как позволяет использовать географический, климатический и экономический потенциал региона более эффективно, отметил он.

В качестве мер поддержки для развития регионов государство предлагает федеральные программы, такие как, например, "Чистая вода", а также облигации Дом.РФ и инфраструктурные кредиты.

Мастер-план - это гибкий план по развитию городских территорий, который выстраивается с учетом индивидуальных особенностей регионов, сейчас мастер-планы разработаны в 40 городах страны. В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Таким документом как раз может стать мастер-план.

В 2020 году в Астраханской области стартовал эксперимент по разработке мастер-плана на конкурсной основе. Участники конкурса должны представить пути развития региона с учетом географических, национальных и экономических особенностей. В основу мастер-плана должно лечь сохранение исторического облика города.