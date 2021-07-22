Власти Кировской области направят средства от реструктуризации кредитов на развитие сел

ТАСС, 22 июля. Власти Кировской области планируют направить средства от реструктуризации бюджетных кредитов на развитие сельских территорий, где появляются новые производства и рабочие места, сообщил в четверг глава региона Игорь Васильев в ходе встречи с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

"Нам нужно для развития сельских территорий предусматривать меры поддержки, направленные на создание новых рабочих мест. Мы решили, что будем направлять все усилия, в том числе средства от реструктуризации бюджетных кредитов туда, где появляются производства, где есть необходимость прокладки дороги, электрических сетей", - сказал Васильев.

Оксана Лут отметила, что Кировская область активно реализует программу "Комплексное развитие сельских территорий", в ближайшие годы в регионе по программе построят многофункциональный центр в Неме и школу на 500 мест в Нолинском районе. Также в регионе, по сливам Лут, налажена работа по поддержке занятости.

"Мы с Кировской областью хорошо двигаемся по проекту. Особенно нас радуют мероприятия с поддержкой занятости. Это наши студенты, [которые заключают] либо договор на обучение, либо [проходят] практику, и мы видим результаты - трудоустройство ребят", - отметила Лут.

Ранее в правительстве области сообщали, что в 2021 году на проектирование и ремонт дорог, благоустройство сельских территорий и соцвыплаты жителям сельской местности направят 384 млн рублей. В 2020 году на реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в Кировской области" направили 375,9 млн рублей. На эти средства удалось ввести в действие 16,2 км распределительных газовых сетей в сельских местностях, построить дорогу Лопьял - Нуса - Витля протяженностью 3,5 км в Уржумском районе, завершить капитальный ремонт дороги Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе, а также реализовать 272 проекта по благоустройству сельских территорий. Кроме того, социальные выплаты на строительство жилья получили 13 семей работников агропромышленного комплекса.

В целом на поддержку АПК Кировской области в 2021 году направят почти 1,2 млрд рублей, в том числе 834,8 млн рублей из федерального бюджета. В прошлом году объем финансирования составил 1,8 млрд рублей.