Объединенная судостроительная корпорация сдала 11 военных кораблей в 2020 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в прошлом году сдала 11 военных кораблей. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава корпорации Алексей Рахманов.

"Мы сдали в прошлом году 11 военных кораблей, это для нас один из лучших результатов", - сказал Рахманов.

Глава ОСК подчеркнул, что корпорация продолжает работать над сроковой дисциплиной. По его словам, в этом вопросе корпорацию изрядно подводят поставщики по крупногабаритному оборудованию.

Прошлый год, отметил глава ОСК, корпорация отработала стабильно, несмотря на пандемию. "Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на 1%", - сказал он.

В свою очередь Путин назвал хорошим портфель заказов ОСК. На что Рахманов ответил, что корпорация загружена до 2028 года, и поблагодарил за меры поддержки, которые были оказаны отрасли и через министерство промышленности и через правительство.

Гражданское судостроение

Также в 2020 году было сдано 20 гражданских судов. "Это один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения. Это, собственно говоря, уже 21% на пути к тем 50%, которые вы нам поручили директивно на исполнение", - доложил Рахманов.

Особое внимание, по словам главы ОСК, уделялось оптимизации издержек. Так, в этом году удалось сэкономить 18 млрд рублей при помощи технологических улучшений, оптимизации закупочных процедур, финансовых инструментов.

Сейчас корпорация ведет работу над новыми продуктами. "В гражданском судостроении речь идет об открытии для нас принципиально новых сегментов, включая, например, маломерный флот, которым системно мало кто занимался, и, соответственно, решения для российских городов по речным трамвайчикам, экскурсионным судам", - добавил Рахманов.

Альтернативные пути

Среди новых проектов глава ОСК отметил проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. На уточняющий вопрос президента Рахманов пояснил, что появится возможность взять груз на севере Ирана или на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки. "От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 км/ч семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале", - подчеркнул он.

Рахманов отметил, что маршрут будет проходить через Волгу, Волго-Балтийский канал, канал имени Москвы, после чего суда будут выходить на север и напрямую в Петербург. "При необходимости можем выходить и в Белое море, потому что возможность такая существует. Там габариты чуть поменьше, поэтому грузоподъемность будет чуть поменьше", - рассказал глава корпорации.

В свою очередь президент поинтересовался, исправно ли там работают гидросооружения. На что глава ОСК ответил, что сейчас есть проблемы в районе Городца у Нижнего Новгорода. "Там осадка, к сожалению, не превышает 2,6 м. А нам в паспорте нужна 3,6 м, чтобы ходить полным грузом, тем самым делать экономику для основных грузоперевозчиков и тех, кто эксплуатирует пассажирские суда", - сказал он.