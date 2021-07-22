Число самозанятых увеличилось почти в два раза в Самарской области

САМАРА, 22 июля. /ТАСС/. Количество самозанятых, зарегистрированных в Самарской области, превышает 66 тыс., говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. По сравнению с декабрем 2020 года, когда самозанятых было свыше 38 тыс., их число увеличилось почти вдвое.

"Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход введен с 2020 года и уже показал свою востребованность. Сейчас в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что превосходит количество индивидуальных предпринимателей в регионе - 64 158", - говорится в сообщении.

Сейчас чаще всего самозанятые регистрируются в сфере транспорта (11,6%), строительства (7,46%), услуг салонов красоты (6,8%), репетиторства (2,4%).

Региональный министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов отметил, что с 1 июня запущена новая мера поддержки для самозанятых - онлайн-каталог их продукции в формате витрины.

"Каталог размещен на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru и содержит информацию о самозанятых, их продукции и услугах", - цитирует пресс-служба министра. Он отметил, что подать заявку может каждый самозанятой, заполнив небольшую анкету на сайте, затем консультанты центра помогут выбрать фотографии и составить описание услуг или товаров.

Меры поддержки

На фоне пандемии в прошлом году количество самарских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сократилось по сравнению с 2019 годом на 9 тыс. и составило 124 тыс. В этом году по нацпроекту "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" для поддержки бизнеса предусмотрено 404,9 млн рублей, из них 177,2 млн рублей - федеральный бюджет и 227,7 млн рублей - областной бюджет, отметили в профильном министерстве.

За счет этих средств для самозанятых будет организовано обучение по разным направлениям бизнеса, будут проведены ярмарки и форумы по трекам, необходимым для этой категории. Также самозанятые могут претендовать на льготный микрозайм до 500 тыс. рублей в гарантийном фонде Самарской области (ГФСО).

Начинающие предприниматели могут получить поддержку в виде обучающих программ, содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, а также создание сайта-визитки и сайта-каталога в интернете. Для начинающих бизнесменов в ГФСО также предусмотрены микрозаймы от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей со ставкой от 2,125% до 4,25% годовых.