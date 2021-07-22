Медведев оценил прогнозируемый объем импортозамещения в РФ в 2021 году в 600 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объем замещающей импорт продукции в РФ, согласно прогнозам, может составить в 2021 году около 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по технологическому развитию страны.

"То, чем мы с вами занимались последние годы, - это содействие импортозамещению, в том числе, в контексте ограничений, которые были введены в отношении нашей страны. В настоящее время реализуется больше двух десятков отраслевых программ, планов, в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Запущены более 1 тыс. импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство, что само по себе неплохо. В 2021 году прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 млрд рублей", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что таким образом дела обстоят не везде, а некоторые государственные компании "гораздо хуже" встроились в работу по импортозамещению. Медведев предложил также обсудить этот вопрос на совещании. "Коллеги некоторые количество информации предоставят, определенные оценки дадут, в том числе и по линии Генеральной прокуратуры", - отметил он.

Медведев назвал весьма значительными средства, которые тратятся на импортозамещение, и госкомпании должны за счет них осуществлять закупку высоких технологий у российских разработчиков. "Сейчас все происходит по-разному, хотя, действительно, такой курс (на импортозамещение) уже определенное количество лет проводится. Тем не менее очень часто ищут зарубежных поставщиков, ссылаясь на то, что наши продукты не обеспечивают необходимого качества технологического. Это всегда вопрос оценочный, вопрос критериев. Или создают собственные подразделения в больших компаниях, которые не являются для них профильными и которые в конечном счете ложатся на общую себестоимость продукции", - сказал зампред Совбеза.

Медведев считает такой подход неправильным, поскольку он отражается и на общей ценовой цепочке и вместе с тем создает ситуацию, когда специализированные компании, созданные для высокотехнологичного прорыва, не развиваются. "Эту тенденцию нужно менять за счет регулирования государственного заказа, экономических и налоговых стимулов", - резюмировал он.