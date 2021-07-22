Аэропорт Жуковский-карго подписал на МАКС-2021 соглашений на $150 млн

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Жуковский-карго подписал соглашений в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 на общую сумму в $150 млн. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании "ЖИА-Карго" Евгений Солодилин.

"Наша деловая программа была рассчитана на два дня, за это время мы подписали свыше десятка соглашений на общую сумму более $150 млн", - сказал Солодилин. Он отметил, что все документы касаются сотрудничества аэропорта с авиакомпаниями и логистическими операторами, изъявившими желание работать по экспорту и импорту грузов через воздушную гавань. "Таким образом, будет сформирована единая цепочка услуг, позволяющая грузоотправителям оформлять перевозку от пункта отправки до пункта назначения всеми видами транспорта", - заметил он.

Ранее в беседе с ТАСС Солодилин сообщил, что объем грузооборота через аэропорт Жуковский в следующем году должен вырасти по сравнению с прогнозным показателем текущего года более чем на 66%, до 30 тыс. тонн. Он отметил, что в настоящее время аэропорт выполнил наполовину план по грузоперевозкам, установленный на текущий год. На сегодняшний момент аэропорт идет к выполнению показателя в 18 тыс. тонн грузов по итогам года, около 9 тыс. тонн уже есть, а в оставшееся время будет довезено еще 9 тыс. тонн.

Аэропорт Жуковский - международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы. Торжественное открытие состоялось 30 мая 2016 года. Логистический комплекс с грузовым терминалом аэропорта открылся здесь в июле прошлого года.