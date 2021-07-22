В Северной Осетии передали из частной собственности в муниципальную трамвайное депо

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Трамвайное депо в Северной Осетии передано из частной в муниципальную собственность по поручению врио главы региона Сергея Меняйло. Об этом сообщил журналистам врио министра государственного имущества и земельных отношений республики Руслан Тедеев.

Трамвайное депо, часть вагонов и оборудование подстанций находились в частной собственности, так как были проданы по заниженной цене в рамках процедуры банкротства, начавшейся в 2014 году. В начале июля Меняйло поручил министерству госимущества республики начать процедуру возврата имущества старейшего транспортного предприятия.

"Право собственности на объекты на улице Пашковского зарегистрировано - правообладателем теперь является муниципальное образование г. Владикавказ. 19 июля все договоры направлены в Росреестр, успешно прошли регистрацию", - сказал Тедеев.

В муниципальную собственность Владикавказа передано трамвайно-троллейбусное депо, тяговая подстанция и контактная сеть.

Также до конца года по инициативе врио главы республики во Владикавказ поступит 10 новых трамвайных вагонов, а в 2022 году - еще 35.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.