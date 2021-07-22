Продажи автомобилей в Петербурге за шесть месяцев 2021 года увеличились на 55%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в 2021 году увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в четверг аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб".

"В первой половине 2021 года в Санкт-Петербурге было продано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

За июнь петербургские автодилеры продали 15 205 новых машин, что на 43% больше, чем за первый месяц лета 2020 года (данные не включают проданные машины марок BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

Лидером продаж в первом полугодии стала LADA. Отечественный производитель впервые за десять лет занимает первую строчку рейтинга по итогам полугодия. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в 2010 и 2011 годах. Второе место у корейской марки KIA. Третье место занял другой корейский бренд - Hyundai. По сравнению с первой половиной прошлого года в топ-10 позиции улучшила Skoda, которой удалось обойти Volkswagen, и BMW. Десятку лидеров покинул Mitsubishi, на его место встал коммерческий Ford, впервые оказавшийся в числе лидеров.

"Объем продаж автомобилей в июне стал не только самым высоким в этом году, но и вторым за последние семь лет - он уступил только показателю декабря прошлого года. Рост на 43% оказался возможен благодаря тому, что в прошлом июне автосалоны открылись после локдауна на второй неделе месяца, отсюда более низкая база годичной давности. На позиции брендов в лидирующей группе, в первую очередь, влияет дефицит. <…> Те бренды, кому удается поддерживать объем поставок, улучшают свои позиции в рейтинге. Не исключено, что уже по итогам трех кварталов в первой десятке мы увидим Chery", - отметил ведущий эксперт "Auto-Dealer-СПб" Евгений Еськов.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за шесть месяцев составила 9,6% против 8,5% за аналогичный период прошлого года.