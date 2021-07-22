Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет значительно на динамику цен на АЗС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС. Продолжающееся повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. В случае продолжения роста правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%. Об этом заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

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"Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя. Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива", - сказал Шульгинов.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - пояснил министр.

Он добавил, что крупнейшие поставщики топлива на розничном рынке придерживаются подхода непревышения уровня инфляции. Также после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен.

О ситуации с ценами на бензин в опте

В четверг стоимость бензина Аи-95 на бирже второй день подряд обновила исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. По итогам торгов цена выросла за день на 0,3%, до 60,029 тыс. рублей за тонну.

Стоимость другой марки, Аи-92, пятый торговый день подряд также обновляет рекорд. Сегодня цена этого бензина выросла на 0,94% - до 57,597 тыс. рублей за тонну.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 21 июля говорил, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он объяснял рост цен на бирже рядом сезонных факторов: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.

Еще одним фактором повышения цены стало восстановление экономики и увеличение активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ, говорил он.