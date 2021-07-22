Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не повлияет значительно на динамику цен на АЗС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС. Продолжающееся повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. В случае продолжения роста правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%. Об этом заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя. Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива", - сказал Шульгинов.
"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - пояснил министр.
Он добавил, что крупнейшие поставщики топлива на розничном рынке придерживаются подхода непревышения уровня инфляции. Также после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен.
О ситуации с ценами на бензин в опте
В четверг стоимость бензина Аи-95 на бирже второй день подряд обновила исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. По итогам торгов цена выросла за день на 0,3%, до 60,029 тыс. рублей за тонну.
Стоимость другой марки, Аи-92, пятый торговый день подряд также обновляет рекорд. Сегодня цена этого бензина выросла на 0,94% - до 57,597 тыс. рублей за тонну.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 21 июля говорил, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он объяснял рост цен на бирже рядом сезонных факторов: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.
Еще одним фактором повышения цены стало восстановление экономики и увеличение активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ, говорил он.