Международные рейсы из Архангельска возобновятся с 26 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Международные рейсы из аэропорта Архангельск, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 26 июля, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Архангельской области.

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"На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении международных рейсов из архангельского аэропорта с 26 июля", - сказали в пресс-службе.

Первый полет состоится по маршруту Архангельск - Анталья. Вылет будет осуществлен авиакомпанией AzurAir.

Международные рейсы из аэропорта Архангельск были закрыты 27 марта 2020 года.