Захарова заявила, что соглашение США и ФРГ не помешает реализации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Соглашение США и Германии по "Северному потоку - 2" не помешает реализации этого проекта. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток - 2" скоро вступит в строй. Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного объекта на финишную прямую", - сказала она.

При этом дипломат отметила, что Москва не возражает против создания Германией "зеленого фонда" для Украины в размере не менее 1 млрд долларов в соответствии с соглашением с США. "Мы не имеем ничего против создания "зеленого фонда" для Украины под управлением Германии. Если в Киеве рассчитывают, что Запад сможет удовлетворить потребности населения и экономики страны за счет вливания в возобновляемую солнечную и ветряную энергетику, это дело украинского руководства и украинского народа, которому это руководство так много наобещало", - отметила Захарова. Россия, по ее словам, будет только приветствовать амбициозные планы Киева по борьбе с изменением климата.

В то же время Захарова подчеркнула, что заявление Вашингтона и Берлина по "Северному потоку - 2" показало, кто и как будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины. "Из заявления США и Германии нам стало также ясно - было и так в общем-то очевидно, но сейчас еще больше подтвердилось, кто и как будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса", - указала дипломат.

"Немного идет вразрез с основополагающим постулатом Вашингтона и Европейского союза о суверенитете государства, о суверенитете его промышленности, отраслей, о суверенитете принятия решения в стратегических для каждого государства отраслях, - добавила она. - Но, рассуждая о поддержке устойчивости энергетики Украины, в Вашингтоне и Берлине, к сожалению, забыли, что не Москва, а именно Киев принял решение о формальном прекращении поставок российского газа. У нас никогда и не было намерений не поставлять газ на Украину и через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер и является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов".

Россия убеждена, что "Северный поток - 2" будет успешно функционировать и укрепит энергобезопасность всей Европы, заявила Захарова.

"Уверены, что "Северный поток - 2" будет успешно функционировать, обеспечивая доступной энергией европейских потребителей и укрепляя энергобезопасность нашего общего европейского континента", - сказала она.

Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.