X5 Group к концу года запустит финансовый сервис с Альфа-банком

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. X5 Group к концу года планирует запустить собственный платежный сервис совместно с Альфа-банком. Об этом в ходе онлайн-трансляции "БКС" сообщила директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ретейлера Наталья Загвоздина.

"Позднее в этом году вы услышите от нас о запуске предложения финансовых услуг для держателей нашей карты лояльности. Будет создан платежный сервис, работает команда над тем, что мы внутри компании называем "X5 банк". Под капотом у него пока находится Альфа-банк, дальше будем смотреть", - отметила она. Других подробностей топ-менеджер не привела.

X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель".Также компания развивает дискаунтеры "Чижик". X5 развивает электронную коммерцию с помощью бизнесов Vprok.ru, 5Post и "Около". На 30 июня 2021 г. под управлением компании находились 18 295 магазинов.