Медведев раскритиковал пренебрежительное отношение к патентованию научных разработок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество оформленных научных патентов недостаточно высокое, это следствие пренебрежения таким инструментом защиты авторских прав. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по технологическому развитию страны.

"Сегодня [исследовательская деятельность в научных организациях] показывает неплохую активность по публикациям, это некоторым образом отличается от того, что мы имели несколько лет назад. Все говорят: "Да, публикаций больше, они там в солидных журналах". Но в то же время есть большая проблема - это спад по патентам, по патентованию технологических разработок", - констатировал Медведев. По его мнению, это объясняется не только дороговизной процедуры. "Это то, что, видимо, означает общее пренебрежение к такого рода защитным мерам", - считает политик.

Медведев также констатировал, что в области исследовательской деятельности "по бюджетному финансированию тоже здесь не все благополучно".

Замглавы Совбеза привел в пример показатели, заложенные в стратегии научно-технологического развития, где уровень частных инвестиций в этой сфере через 15 лет должен быть не ниже уровня государственных вложений. При этом он напомнил, что частные инвестиции в научной и научно-прикладной сфере во многих странах доходят до 60-70%, в некоторых странах до 75%, даже в такой особой экономике, как китайская. "Тем не менее там частные инвестиции огромные", - сказал Медведев.

"Задача государства - более активно вовлекать научные организации в разработку и в коммерциализацию новых технологий. Надо обратить внимание и на развитие НИОКР-платформ [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы], которые облегчают предпринимателям заказ необходимых работ", - призвал он. При этом замглавы СБ РФ указал на то, что здесь встает вопрос по налогу на прибыль, по освобождению от налога на добавленную стоимость по НИОКРам и по снижению тарифной нагрузки. Он добавил, что правительство уже активно занимается этими вопросами.