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Власти Нижегородской области прогнозируют рост ВРП по итогам года на 4,5%

Министр отметил роль федеральной и региональной поддержки предпринимателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Рост объема валового регионального продукта в Нижегородской области, по прогнозам властей, составит 4,5% по итогам 2021 года. Сфера услуг и промышленность, наиболее пострадавшие в период пандемии, восстановились, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"По итогам 2021 года прирост валового регионального продукта (ВРП) в Нижегородской области оценивается на уровне 4,5%", - приводятся в сообщении данные Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Как отметил глава министерства Игорь Норенков, сейчас в регионе отмечается рост основных экономических показателей, в январе-мае восстановились отрасли, которые наиболее пострадали в период пандемии, - это сфера услуг и промышленность.

"Растут показатели и в других отраслях экономики - строительстве, сельском хозяйстве, а также наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал предприятий. Это стало возможным в том числе благодаря федеральной и региональной поддержке предпринимателей, чей бизнес испытал трудности из-за введения режима повышенной готовности", - приводит пресс-служба слова Норенкова.

В январе-мае рост отмечался в ключевых отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве автотранспортных средств (на 34,4%), в металлургическом производстве (на 16,7%), в производстве пищевых продуктов (на 7,5%), в химическом производстве (на 3,1%), в производстве нефтепродуктов (на 2,8%).

"В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам 2021 года экономический рост в России составит порядка 4%. Мы активно включились в работу по восстановлению региональной экономики. Уже сейчас анализ текущей ситуации показал, что темп роста валового регионального продукта в Нижегородской области может оказаться несколько выше значения, заявленного президентом РФ", - добавил Норенков.

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РоссияНижегородская область
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