МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия возобновляет торги зерном из интервенционного фонда. Об этом говорится в сообщении Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая выступает госагентом.

"Возобновляются биржевые торги по реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в рамках распоряжения правительства РФ от 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Последний раз интервенции проводились в феврале 2021 года, тогда было продано 10,8 тыс. тонн пшеницы III класса урожая 2016 года.

В ОЗК отметили, что реализация зерна будет производиться в соответствии с правилами организованных торгов НТБ, вступивших в силу 22 июля 2021 года. Базисные активы составят ячмень урожая 2013-2016 годов, пшеница мягкая III и IV классов урожая 2014-2016 годов. Торги будут проходить в соответствии с расписанием.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их. А зимой и весной государство продает зерно из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.