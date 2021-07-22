Правительство предоставит Удмуртии бюджетный кредит почти в 31 млрд рублей

ИЖЕВСК, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России предоставит Удмуртской Республике бюджетный кредит на сумму почти в 31 млрд рублей, средства должны поступить в регион до 1 августа. Об этом в четверг написал в своем аккаунте в Instagram заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков.

"Правительством России утверждены правила предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета. Сегодня мы подали необходимые документы для получения кредита в Минфин России. Для Удмуртии размер бюджетного кредита рассчитан в размере 30,9 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по выплате процентов составит свыше 700 млн рублей в этом году, и более 1,4 млрд рублей в следующем", - написал он.

Строков отметил, что до 1 августа бюджетный кредит должен поступить в республику. По его словам, бюджетные кредиты предоставляются на погашение долговых обязательств, объем которых превышает 25% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ за 2020 год.

Также вице-премьер республики сообщил, что Удмуртия получит 700 млн рублей из выделенных по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина субъектам России 50 млрд рублей для укрепления финансовой стабильности. По словам Строкова, все средства будут направлены на выполнение обязательств перед гражданами, на реализацию социально значимых инициатив, а также на проведение мероприятий по подготовке учреждений к отопительному периоду.