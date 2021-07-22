СМИ: Аргентина предупредила РФПИ об угрозе разрыва контракта на поставки "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за задержек в поставках. Об этом сообщила в четверг газета Nacion , которая получила в свое распоряжение письмо Никколини первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману.

"Мы все еще не получили 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента). Мы все еще ждем график поставок в июле <...> В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва", - говорится в письме. Как утверждает Никколини, "ситуация критическая".

ТАСС обратился за комментарием в РФПИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.