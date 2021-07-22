"Магнит" закрыл сделку по покупке торговой сети "Дикси"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" завершил сделку с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited и присоединении 2 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит" приобрел Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом "Дикси" и 39 суперсторами под брендом "Мегамарт". Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 319 торговых точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов расположены в Свердловской области (35 объектов), 4 магазина - в Тюменской области", - говорится в сообщении.

В рамках сделки "Магнит" также приобрел 5 распределительных центров и более 700 грузовиков. Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.