Глава фонда в поддержку "Северного потока - 2" приветствовал сделку между Германией и США

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правления созданного в германской земле Мекленбург - Передняя Померания фонда "Защита климата и окружающей среды MV", который поддерживает строительство "Северного потока - 2", Эрвин Зеллеринг приветствовал сделку между Берлином и Вашингтоном по проекту.

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"Она укрепляет суверенитет Германии, поскольку мы не позволяем нам предписывать, у кого покупать газ. И она укрепляет наше правовое государство, поскольку сейчас прекратятся необдуманные разговоры о том, что этот получивший все разрешения трубопровод можно просто запретить по велению США", - говорится в распространенном в четверг заявлении Зеллеринга. Он подчеркнул, что проект почти реализован.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был официально учрежден 19 января. 7 января парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по его учреждению. Согласно описанию, структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Ряд немецких политиков, прежде всего, из партии "зеленые", подвергли резкой критике создание фонда и утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".