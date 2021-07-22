СМИ: экономика китайской провинции Хайнань выросла на 17,5% с января по июнь

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Экономика китайской провинции Хайнань в первом полугодии выросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщило издание "Наньхайван", валовый региональный продукт (ВРП) с января по июнь текущего года составил почти 288,6 млрд юаней (около $44,6 млрд).

Наибольшая часть ВРП Хайнаня была создана в сфере услуг - суммарная добавленная стоимость в этом секторе составила 177,4 млрд юаней ($22,4 млрд). На индустриальный сектор пришлось 49,7 млрд юаней ($7,7 млрд), на аграрный - 61,5 млрд юаней ($9,5 млрд). Третичный сектор экономики показал самые быстрые темпы роста, его часть ВРП увеличилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля вторичного сектора выросла на 13,4%, первичного - на 5,1%.

Экономика свободного порта Хайнаня уже восстановилась от последствий пандемии коронавируса. В январе - июне объем розничных продаж потребительских товаров в провинции достиг 117 млрд юаней ($18,1 млрд), что на 46,4% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года и на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В первом полугодии активно развивалась торговля региона. Товарный внешнеторговый оборот Хайнаня составил 58,5 млрд юаней ($9,1 млрд), увеличившись на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта и экспорта услуг вырос на 81,2%, составив 13,7 млрд юаней ($2,1 млрд).

В условиях пандемии коронавируса и напряженной экономической обстановки в мире валовый региональный продукт Хайнаня в 2020 году увеличился на 3,5% и составил 553,23 млрд юаней ($85,51 млрд). Динамика экономического развития Хайнаня оказалась заметно выше темпов роста ВВП Китая, которые за тот же период составили 2,3%.

Хайнань планирует в текущем году увеличить валовый региональный продукт более чем на 10%. В первом квартале этого года темпы экономического роста составили 19,8%.