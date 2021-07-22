Индонезия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Индонезия начинает проводить расчеты с Китаем в национальных валютах - индонезийских рупиях и юанях. Об этом, как передает информационный портал CNBC Indonesia, в четверг сообщил глава ЦБ Индонезии Перри Варджио.

"Все технические работы по переходу на расчеты в национальных валютах Индонезии и Китая завершены", - сказал глава ЦБ во время пресс-конференции.

Он выразил надежду, что отказ от доллара при расчетах приведет к росту экспорта Индонезии.

В сентябре 2020 года центральные банки Индонезии и Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области содействия использованию национальных валют.

Индонезия также перешла на расчеты в национальных валютах с Малайзией, Таиландом и Японией.

По данным Министерства торговли Индонезии, в 2020 году объем торговли этого островного государства и Китая составил $71,4 млрд. Экспорт Индонезии в Китай достиг $31,7 млрд, что на 13,62% выше показателя 2019 года. Импорт Индонезии из Китая составил $39,6 млрд, что на 11,8% ниже показателя 2019 года.